Dinsdagochtend is er een brand geweest aan een garage op de Thomasboslaan in Eisden. Het gaat om brandstichting. Het labo, een branddeskundige en branddetectiehond komen ter plaatse.

De brandstichter werd gefilmd. “De onbekende was gemaskerd en droeg handschoenen,” zegt de bewoonster. “Op de camerabeelden zien we hoe hij vanaf de straat naar ons huis stapt. De garage is gelegen onder ...