Minister Peeters na kritiek op spitsstrook: “Eerst elementaire problemen oplossen”

“Oplossingen uit de jaren 80”, zo omschrijven mobiliteitsexperts de beslissing van Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) om onderzoek in te stellen naar bijkomende spitsstroken. De liberale minister reageert nu op de zware kritiek: “Ik weet dat we in een transitie zitten, maar eerst moeten we wat elementaire problemen oplossen.”