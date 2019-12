“Verstappen en Leclerc kunnen de leegte invullen als Lewis Hamilton stopt”

De ceo van de Formule 1, Chase Carey, heeft er alle vertrouwen in dat jongeren zoals Max Verstappen en Charles Leclerc de leegte zullen kunnen opvullen als Lewis Hamilton zou beslissen om er de brui aan te geven.

Er bestaat geen twijfel over, Lewis Hamilton is een van de grootste rijders die de Formule 1 ooit gekend heeft. De zesvoudige wereldkampioen heeft in de sport al verschillende records op zijn naam staan maar ook buiten het circuit weet hij de gemoederen te beroeren.

Hamilton mag beschouwd worden als misschien wel de enige superster met wereldfaam zowel op als naast de startgrid maar hij wordt er ook niet jonger op. Bij de start van het komende F1-seizoen zal hij 35 lentes jong zijn en als hij volgend jaar ergens een nieuwe overeenkomst tekent, wordt dat waarschijnlijk de laatste van zijn rijkgevulde loopbaan.

Ook F1-baas Chase Carey steekt de loftrompet over Hamilton en hij zou niet graag hebben dat hij ermee stopt. Maar tegelijkertijd heeft de Amerikaan ook vertrouwen in de sterren van de toekomst om het hem moeilijk te maken en, wie weet, hem misschien wel van de troon te stoten. "Ik hoop dat Lewis voor eeuwig blijft racen. Ik vind hem een ongelooflijke kampioen en zijn succes spreekt voor zich. Hij is de held van onze sport, de ongeëvenaarde held, en ook al hopen we dat hij voor altijd blijft racen, toch denk ik dat hij nog steeds een aantal uitdagingen voor de boeg heeft en we willen hem die graag zien aanpakken", zei Carey.

"Dat gezegd zijnde, hebben we een ongelooflijke groep jong talent. De breedte en diepte van het jonge talent dat in de sport komt, kan niet spannender zijn. We hebben Max die al een paar jaar aan het racen is, maar we vergeten hoe jong hij is. Maar of het nu Max, Charles of Lando is, ik denk dat we een ongelooflijk spannende toekomst hebben en ik hoop dat die rijders de kans krijgen om met Lewis te strijden. We moeten ervoor zorgen en samen met de FIA hard werken om een goede piramide onder de Formule 1 te bouwen."

Met die pyramide doelt Carey op de opstapklasses zoals de Formule 2 en 3. Hij wil dat rijders de kans krijgen om te groeien en dat er een duidelijke structuur bestaat. "We hebben geprobeerd om een betere piramide te maken en we willen proberen die piramide te versterken, zodat jonge rijders de kans krijgen om zich te blijven ontwikkelen. Voor rijders om kampioen te worden en te blijven strijden en voor jonge rijders om deel te nemen."

Jean Todt, voorzitter van de FIA, is het eens met Carey wat betreft Lewis Hamilton maar hij is niet bezorgd over het feit dat er een leegte zou ontstaan als hij stopt. Volgens de Fransman is het een weerkerend fenomeen dat er elke tien jaar wel een toptalent opstaat, zo vertelde hij in Abu Dhabi. "Het is fantastisch om een persoonlijkheid en een kampioen als Lewis te hebben, maar het maakt deel uit van de geschiedenis van de autosport dat we elk decennium speciale talenten hebben", zei Todt. "Voor Lewis hadden we Michael en vanaf het begin hadden we Fangio, Clark, Stewart en vele andere geweldige talenten."

"Op een dag zal Lewis gaan en zullen er nieuwe talenten zoals Verstappen, Leclerc en andere nieuwkomers doorkomen. Natuurlijk zal de wagen hen helpen en ik denk dat nieuwe rijders die we onlangs hebben gehad zoals Norris, Russell en Gasly zeer getalenteerde rijders zijn en als ze de wagen hebben om te winnen, zal de nieuwe Lewis van de generatie opduiken."

