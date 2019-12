Nog voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gestemd over een “impeachment” van de Republikeinse president Donald Trump slijpen meerderheid en oppositie in de Senaat reeds de messen voor het impeachment-proces dat daar vrijwel zeker zal plaatsvinden.

In tegenstelling tot in het Huis hebben de Republikeinen de meerderheid in de Hoge Vergadering. Hun fractieleider Mitch McConnell wees dinsdag een verzoek van zijn Democratische evenknie Chuck Schumer ...