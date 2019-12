VAB verwacht vroege vrijdagspits en zaterdag files op lokale wegen richting skigebieden

Heel wat Belgen trekken vanaf vrijdag, bij de start van de kerstvakantie, naar het buitenland voor de zon, sneeuw of een stedentrip. Anderen brengen kerst of eindejaar door in vakantieparken in Nederland of de Ardennen. Dat betekent dat de avondspits op vrijdag 20 december vroeger op gang zal komen, zo stelt mobiliteitsclub VAB.