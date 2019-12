Wordt assistent van Manchester City hoofdcoach van Arsenal? Pep Guardiola bevestigt gesprekken met Mikel Arteta

Manchester City-coach Pep Guardiola heeft dinsdag bevestigd dat er gesprekken lopen tussen zijn assistent Mikel Arteta en concurrent Arsenal. De Spanjaard is kandidaat om hoofdcoach te worden bij de Londense club, waarvoor hij zelf vijf jaar voetbalde.

Maandag lekten foto’s uit waarop te zien is dat bestuurders van Arsenal de woning van Arteta verlieten, kort na de 0-3 zege van de Citizens in Londen. “Daar was ik van op de hoogte, ja”, zei Guardiola daar dinsdag over op zijn persconferentie in aanloop naar het duel met derdeklasser Oxford United in de League Cup. Woensdag zit Arteta nog gewoon op de bank bij Manchester City.

“Hij spreekt met Arsenal en ik weet niet wat daar uit gaat komen, maar hij is volwassen genoeg om te weten wat hij moet doen. Hij is ongelofelijk eerlijk met mij”, aldus de coach van Kevin De Bruyne. “Wij waren als eerste zo slim om Mikel aan boord te halen, maar nu willen andere clubs hem ook. Hij is een goeie manager en heeft een sterke arbeidsethos.”

Foto: AFP

Arsenal staat in de Premier League op een ontgoochelende tiende plaats en zoekt een opvolger voor Unai Emery, die eind november ontslagen werd. Arteta was eerder ook al kandidaat om Arsène Wenger op te volgen in Londen, maar toen kreeg Emery de voorkeur.