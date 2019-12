TIPS. Lippen om te kussen en feestelijke lingerie

Elke week tippen lifestyleredactrices Tinnie en Hanne trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Lippen om te kussen

Met de feestdagen in aantocht, zal je vast weer een pak kerst- en nieuwjaarskussen uitdelen. Voor een aangename smakkerd op de wang (of op de mond van je lief) wil je uiteraard zachte lippen. Labello komt met twee lippenbalsems waarin scrubbende korreltjes zijn verwerkt. Gebruik: wrijf tot je de scrubdeeltjes voelt op de lippen. Wrijf met de lippen over elkaar en klaar. Afvegen hoeft niet, maar de balsem even laten inwerken voor je zoent, is aanbevolen. Verkrijgbaar in twee uitvoeringen met rozenbottelolie aloe vera. Prijs: 4,99 euro in de supermarkt.

www.labello.be

Een fris gezicht



Het Belgische beautybedrijf Celestetic heeft een serum met een hoge concentratie vitamine C samengesteld - denk aan het equivalent van 3.000 sinaasappels. Wat het belooft? Een vertraging van de melaninesynthese. Deze voorkomt de vorming van nieuwe pigmentvlekken en vervaagt bestaande. Het serum wil ook oxidatieve stress aanpakken, de belangrijkste oorzaak van huidveroudering, en werkt ontstekingsremmend. Zo krijg je minder last van imperfecties. Prijs: 97,50 euro.

www.celestetic.com

Parfum voor in huis

Je huis gezellig inrichten is één ding, het ook lekker doen ruiken is een andere kwestie. Met de drie nieuwe huiskamerparfums van Aesop - Cythera, Istros and Olous - creëer je binnen een warme, maar voldoende subtiele geurbeleving voor een extra knus effect. Leuk om zelf te gebruiken of om cadeau te doen. Het beste resultaat krijg je door de aromatische mengeling twee- tot driemaal te verstuiven. Het aroma blijft vervolgens 2 tot 4 uur hangen. Prijs: 90 euro voor de drie flesjes van 50 ml.

www.aesop.com

Feestelijke lingerie

Een feestoutfit is pas geslaagd als je je ook goed voelt in je lingerie. Daar hebben ze bij het merk Sloggi iets op gevonden met hun feestelijke collectie. Die bestaat uit twee setjes: een donkerblauw uit de zero feel-lijn met sprankelende accenten, volledig naadloos en onzichtbaar onder je jurk of broek. Het S Symmetry Holiday-setje is dan weer gemaakt van hyper-microstof die alles op zijn plek houdt. Transparante zones geven het een sensuele, feestelijke toets mee. Prijs: varieert tussen 14,99 en 49,99 euro.

www.sloggies.be