Gemeenteraad Maasmechelen komt dit jaar nog één keer samen

Maasmechelen -

Vanavond komt de gemeenteraad voor de laatste keer dit jaar samen met maar liefst 49 punten op de agenda. Belangrijk is de meerjarenplanning waarin jaarlijks 700.000 euro is voorzien voor armoedebestrijding en 500.000 euro aan investeringen zoals de heraanleg van de Dokter Houbenlaan en de Pauwengraaf. In het debat over de wijziging bij Limburg.net dat de afvalcontainers wil ruilen voor plastic zakken, gaat de gemeente zich onthouden op de algemene vergadering van aanstaande donderdag.