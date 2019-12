Natuurpunt verzet zich niet tegen jacht op 50 damherten in het Drongengoed

Natuurpunt verzet zich niet tegen de jacht op 50 damherten in het Drongengoed. Agentschap Natuur en Bos heeft dinsdag een jachtactie ingezet, 15 dieren zijn al omgebracht omdat de biodiversiteit lijdt onder de overpopulatie. “In dit geval is het een verantwoorde keuze,” zegt Natuurpunt, “hoewel die voor ons ook moeilijk is om te maken”.