Kagame denkt aan opstappen in 2024, na kwarteeuw aan de macht

De Rwandese president Paul Kagame overweegt zich geen kandidaat te stellen voor een vierde termijn in 2024. “Hoogstwaarschijnlijk niet”, antwoordde Kagame afgelopen weekend op het Doha Forum op de vraag of hij een nieuwe termijn ambieert. Bloomberg bericht dinsdag over Kagames uitspraken in Doha. Kagame werd president in 2000, maar heeft de facto al de leiding over het land sinds kort na de genocide van 1994. In 2017 werd hij nog tot president verkozen met net geen 99 pct van de stemmen.