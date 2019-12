Neos Kuringen geniet van kerstfeest

Kuringen Centrum

Hasselt - Op vrijdag 13 december hield Neos Kuringen het jaarlijks kerstfeest.

95 leden mochten aanzitten aan een heerlijk kerstmaal. Na het voorgerecht werden de nieuwe leden door enkele bestuursleden

voorgesteld. "Met Kerstmis denken we speciaal aan onze organisaties die we steunen in het kader van de actie 'NEOS met een hart'. Onze secretaris kon met veel enthousiasme aankondigen hoeveel kilo’s stoppen, kroonkurken, plastieken doppen en gsm’s er al verzameld zijn. Deze actie stopt niet. Opdat ons petekind Lenisha haar studies kan verder zetten, werd er ook bij

deze gelegenheid een omhaling gehouden", klinkt het.