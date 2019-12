Vorig jaar registreerden politie en gerecht een recordaantal steekincidenten in ons land. In totaal liepen 657 slachtoffers steekwonden op, dat zijn er meer dan in de voorgaande jaren. Voor dit jaar zijn er nog geen cijfers.

