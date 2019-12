Lesley-Ann Poppe wil je billen liften

De Vlaamse zakenvrouw Lesely-Ann Popp heeft nieuws: ze opende op 15 december haar eerste Beauty Clinic. Hier kunnen klanten onder meer hun tanden witter laten maken, hun billen laten liften en kennismaken met een schoonheidsbehandeling op basis van cannabis.

Lesley-Ann Poppe, die al vijftien jaar actief is in de beautysector, breidt uit op professioneel gebied. Op 15 december opende ze de deuren van haar eerste Beauty Clinic, gelegen in de Lange Klarenstraat 1 in Antwerpen. Hier kunnen klanten een afspraak maken om hun gebit witter te maken. Ook de zogenoemde Colombian Butt Lift, om prominentere billen te krijgen, staat tussen het aanbod.

Vanaf januari, de maand waarin goede voornemens worden nagestreefd, pakt Poppe ook uit met een afslankingsprogramma. Daarin zal gefocust worden op het afbreken van vetcellen met specifieke apparatuur, zonder dat er zweetdruppels aan te pas komen. Aansluitend biedt ze voedingsadvies en -supplementen aan. Meer info: www.beautyandmedical.pro