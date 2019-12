Genkse gemeenteraad buigt zich over parking Kattevennen

Genk -

Vanavond kan u vanaf 20 uur de gemeenteraad van Genk weer live volgen via www.hbvl.be. Deze maand wordt de Genkse gemeenteraad opgesplitst in twee zittingen. Vanavond is er de behandeling van het meerjarenplan. Oppositiepartij PvdA zal voorafgaand actie voeren tegen de geplande besparingen. Vervolgens passeren morgen alle andere agendapunten de revue. Zo wil het gemeentebestuur een huurovereenkomst sluiten met Colruyt om het tekort aan parkeerplaatsen in de Vennestraat te verhelpen. Een deel van de parking zal na de openingsuren van de supermarkt opengesteld worden. Ook een verbod op verkoop van sterke dranken tijdens de jaarlijkse kroegentocht Hakketakken, elk jaar traditioneel op maandag na de carnavalsoptocht, wordt bekeken.