De politie Carma heeft dinsdagochtend een cannabisplantage van zo’n 240 planten gevonden bij een huiszoeking in de Opstraat in Opitter. Ter plaatse werd een 51-jarige man uit Bree gearresteerd.

De huiszoeking gebeurde in het kader van een lopend onderzoek naar handel in drugs. In het huis vond de politie een professioneel ingericht kweekruimte met een 240-tal planten. Ook de diefstal ...