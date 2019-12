Mannelijke Oxford-studenten nemen hilarische Frozen-medley op

Een groep mannelijke studenten van Oxford University heeft een hilarische videoclip opgenomen met verschillende hits van de Disneyfilm Frozen. ‘Let It Go’, ‘Do You Want to Build A Snowman’ en ‘Into the Unknown’ passeren de revue. De mannelijke acapellagroep ‘Out of the Blue’, deed dit om geld in te zamelen voor het goede doel. Elk jaar rond de kerstperiode brengen de mannen een single uit voor het goede doel en wordt dan miljoenen keren online bekeken. Het blauwe prinsessenkleed kon dit jaar niet ontbreken.