Kerstknutsel in Corsala

Koersel

Beringen - Ook de Creaclub van Samana Koersel werkte mee aan de kerstsfeer in Corsala.

Maandag 16 december werd er een sfeervolle kerstfles geknutseld met verlichting om licht en warmt uit te stralen naar iedereen. 26 mensen uit Corsala en uit Koersel namen deel aan deze activiteit en er waren heel wat geïnteresseerden die eens kwamen kijken wat de Creaclub doet. Na het optreden van het kinderkoor werd verder gevierd in de gemeenschapszaal met een kerstverhaal, -liedjes en een lekker diner. Zo werd het Creajaar 2019 op een fijne manier afgesloten.

De Creaclub komt elke derde maandag van de maand bijeen (behalve juli en augustus) in de gemeenschapszaal van Corsala van 13:30 tot 16 à 16:30u. Ouderen en langdurig zieken uit Koersel zijn welkom om deel te nemen. Deelname is 2€; vooraf aanmelden is gewenst. Je mag ook vrijblijvend eens komen kijken. Info: 0478-239070