Daltonscholen halen samen 7.550 euro op voor het goede doel

Heilig Hart

Hasselt - Een koekenbak, een eigen warmathon en een heus slotfeest met hapjes, drankjes en muziek. De twee Daltonscholen haalden dit jaar alles uit de kast om bijna achtduizend euro in te zamelen. Dit deden ze voor VZW Re-born to be alive. Een organisatie die zich inzet voor orgaandonatie.

Maandag 16 december organiseerden Dalton 2 hun jaarlijkse "Dalton for life"-evenement. Met een heuse warmathon waar de leerlingen zich voor konden laten sponsoren werd de avond op gang getrapt. Er werd doorheen het schoolgebouw vol obstakels en versiering gelopen. Nadien kon iedereen terecht bij de vele kraampjes voor een hapje en een drankje of een plaatje aanvragen bij meester Tom. Wie het project écht wou steunen kon zich ook laten registreren als orgaandonor. Het hele project was namelijk ten voordele van Re-born to be alive, een organisatie die dit heel erg stimuleert.

Het project begon weliswaar al enkele weken eerder in Dalton 1. Zij verkochten drie weken lang zelfgebakken koekjes en cakejes in hun schoolkraampje en dat bracht maar liefst 1348.25 euro op.

De uiteindelijke opbrengst was 7.550 euro en meer dan 30 registraties om orgaandonor te worden.