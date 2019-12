Op je blikje tikken voor je het opent, helpt het of niet?

Je kent ze vast wel, mensen die steevast enkele keren op hun blikje tikken voor ze het openen. “Om tegen te gaan dat alles in het rond spuit”, klinkt het dan. Deense onderzoekers zochten uit of die methode wel werkt.

Sommigen tikken aan de bovenkant van het blikje bier of frisdrank, anderen dan weer tegen de zijkant. Maar werkt dat ook echt om het overmatig bruisen tegen te gaan? Wetenschappers van de University of Southern Denmark deden de test. Hun inspiratie? “Bruisen vermindert de hoeveelheid drank die beschikbaar is voor consumptie en resulteert in verspilling. Het kan ook vlekken op kleding of omliggende voorwerpen veroorzaken”, klinkt het in het begin van de paper.

En dus wilden ze testen of het tikken op het blikje daar en antwoord op bood. Voor het onderzoek werden duizend blikjes bier gebruikt en opgedeeld in vier categorieën: niet geschud/niet getikt, geschud/niet getikt, geschud/getikt en niet geschud/getikt. Dat tikken gebeurde telkens drie keer en altijd op dezelfde plaats en door dezelfde persoon.

Uiteindelijk bleek dat het tikken helemaal niets hielp. Geschudde blikjes verloren wel gemiddeld 3,5 gram van hun massa. Niet geschudde blikjes verloren 0,5 gram bij het openen, iets wat amper waarneembaar was. “De enige mogelijke manier om een verlies van vloeistof tegen te gaan, is door te wachten tot de bubbels bezonken zijn en dan pas het blikje te openen”, klinkt de conclusie.