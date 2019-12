Kevin De Bruyne gaat zich inschrijven voor een trainerscursus: “Het was al lang duidelijk dat hij iets in het voetbal wou blijven doen”

Kevin De Bruyne is van plan zich in te schrijven voor de verkorte trainerscursus die de Belgische voetbalbond (KBVB) organiseert voor haar internationals. De momenteel 28-jarige Rode Duivel is zo al bezig met zijn toekomst in het voetbal te verzekeren. Zijn manager Patrick De Koster was niet direct op de hoogte, maar zag dit wel aankomen.