Lions Club schenkt kerstpakketten aan Sint-Vincentius Beringen/Leopoldsburg

Beringen-Mijn

Beringen - Voor het 20ste jaar op rij schenkt Lions Leopoldsburg hun kerstaankopen aan de Sint-Vincentiusvereniging van Beringen, en sinds een 5-tal jaren ook aan Leopoldsburg.

Waar deze aankopen aanvankelijk bedoeld waren om rond Kerstmis een luxe-voedselpakket samen te stellen met o.m. snoepgoed/chocolade en koeken voor de minderbedeelden in onze maatschappij, groeide dit doorheen de jaren uit tot een pakket met alsmaar meer basisprodukten vanwege de groeiende tekorten aan basisvoeding bij de Sint-Vincentiusverenigingen.

Natuurlijk probeert de Lionsclub dit toch nog steeds aan te vullen met het bedoelde snoepgoed voor de kinderen in deze gezinnen.

De Lionsvereniging van Leopoldsburg geeft hiermee een deel van de opbrengst van hun recente brunch in de Muze van Heusden-Zolder weg. De rest van de opbrengst zal deze week nog besteed worden aan het kerstfeest van de kinderen van de Windroos in Leopoldsburg.