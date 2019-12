Nog zes aanhoudingen in zaak-Taghi

Bij het onderzoek naar de criminele organisatie van Ridouan Taghi is de politie maandagavond in acht woningen binnengevallen en heeft ze zes personen aangehouden. De doorzoekingen waren onder meer in Vianen, Amsterdam, Utrecht en Huis ter Heide. Taghi werd maandag in Dubai aangehouden. Hij was de meest gezochte crimineel van Nederland en wist lang uit handen van de politie te blijven.