Kerstconcert St. Ceciliakoor Tervant

Paal

Beringen - In de kerk van Tervant organiseerde het Sint-Ceciliakoor Tervant een mooi kerstconcert met het gastkoor Singhet Scone en solisten Kim Meyns, mezzosopraan, en Jannes Desmet, contratenor.

Met de kerststal buiten aan de kerk was het al een warm toekomen, in de kerk hing ook de kerstsfeer. Tijd voor het jaarlijks kerstconcert van het plaatselijke Sint-Ceciliakoor onder leiding van Ferdi Sillen. Als gastkoor had men Singhet Scone uit Heusden onder leiding van Raymond Remans uitgenodigd. Guido Leenders begeleide hen op de piano. Het concert begon met een samenzang van de twee koren en het publiek. Ze zongen het toepasselijke kerstlied 'Komt allen tezamen'.