Nieuwe documentaire wijst op de gevaren van beautyproducten

In de nieuwe documentaire ‘Toxic Beauty’ wordt de beautyindustrie doorgelicht. Wat smeren we eigenlijk allemaal op onze huid en welke impact heeft dat op onze gezondheid? Niet altijd een goede impact, maar een vergiftigend effect, zo willen de makers verduidelijken.

In de nieuwe documentaire van de Canadese regisseur Phyllis Ellis en onderzoekster Sarah Jay, die momenteel enkel te zien is in de Verenigde Staten, wordt de gebrekkige regelgeving rond chemicaliën in producten die we dagelijks op ons lichaam gebruiken in vraag gesteld. Dit omvat ingrediënten zoals parabenen en ftalaten, waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze hormoonontregelaars zijn die een aantal gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

De documentaire noemt het effect door onbedachtzaam aanbrengen van beautyproducten en make-up een “chemische ramp in ons lichaam”. Enkele wetenschappers en artsen die aan het woord komen noemen de problematiek “net zo dodelijk als de klimaatverandering.” Het verschil volgens hen is dat we in dit geval ons eigen lichaam vergiftigen. Documentairemaker Ellis, die zijn film baseerde op het boek ‘Slow Death by Rubber Duck’, vindt het onaanvaardbaar dat de Amerikaanse beautyindustrie niet beter wordt gecontroleerd. “Waarom is iets dat we tien keer per dag gebruiken niet gereguleerd? Het slaat absoluut nergens op. Het is idioot en eigenlijk ongelooflijk.”

Hoe zit het in Europa?

Volgens de film heeft de Europese Unie het gebruik van 1.328 chemicaliën verboden, terwijl dat er in de Verenigde Staten slechts 11 zijn. Bovendien houdt Europa zich aan een “voorzorgsbeginsel”, waarbij ingrediënten veilige moeten verklaard worden voor ze worden gebruikt. In de Verenigde Staten zijn producten veilig tot het tegendeel is bewezen. Dit betekent dat schoonheids- en lichaamsverzorgingsproducten onmiddellijk op de markt kunnen worden gebracht zonder grondige veiligheidstesten.

Dan maar vegan?

De documentaire stipt aan dat biologische producten daarom niet altijd de betere keuze zijn. De reden: er is geen wettelijke definitie van woorden zoals biologisch, natuurlijk en veganistisch. Lavendelolie, bijvoorbeeld, kan volgens expert in de film de hormonen van jongemannen verstoren. “Zelfs de producten die claimen gezond te zijn, kunnen schadelijk zijn voor onze gezondheid”, zegt Jay.

Voor wie wil leren welke ingrediënten ze beter kunnen vermijden, staat er op de site van de film een lijst met chemische boosdoeners. “De eerste vuistregel is om het woord geur of parfum te vermijden. Dat woord kan gebruikt worden om schadelijke conserveermiddelen te verbergen”, zegt Jay. Optimaal geïnformeerd over je beauty ben je met apps zoals Think Dirty en Skin Deep. In ons land kun je ook kijken naar de Netflix-reeks ‘Broken’, waarin de eerste aflevering volledig aan valse beloften in de make-upindustrie is gewijd.

