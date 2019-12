171 arrestaties in Turkije in verband met mislukte staatsgreep

De politie in Ankara heeft 171 mensen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de couppoging van 2016 in Turkije, zo heeft het staatspersbureau Anadolu dinsdag gemeld. In totaal werden 260 verdachten gezocht, van wie zeven in het buitenland, nadat aanhoudingsbevelen waren uitgeschreven door het parket in de hoofdstad.