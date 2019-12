Wouter Beke haalt uit: “Veel fake news verteld over budget Welzijn”

Volgens Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) is er de voorbije dagen veel “fake news” verteld over het budget van zijn beleidsdomein. “Dat groeit in 2020 al met bijna 300 miljoen euro, tegen het einde van de legislatuur komt daar in het totaal 2 miljard euro bij, dat is plus 16 procent.”