Lyceum geniet van warm Winterfeest

Hasselt-Centrum

Hasselt - Op vrijdag 13 december genoot jong en oud van de warme gezelligheid tijdens het Winterfeest in basisschool Lyceum. In de grote hal stonden maar liefst zes mooie kerstbomen die gevuld waren met kleurrijke versiering, allemaal gemaakt door de kleuters en leerlingen van de school. Iedereen die het druilerige regenweer buiten beu was, kon binnen genieten van een heerlijk winters sfeertje.

De kinderen konden gratis deelnemen aan verschillende workshops zoals pindaslingers maken, drinkbekers pimpen of cupcakes versieren. Met een bang hartje probeerden sommige leerlingen er achter te komen wat in de vijf geheimzinnige voeldozen zat. Voor de spring-in-het-veldjes was er een springkasteel en de sportfanaten konden zich heerlijk uitleven op een groot bewegingsparcours. Verder werden er lekkere frietjes verkocht, die net zoals de activiteiten, duidelijk gesmaakt werden.