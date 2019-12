Kate Middleton onthult hoe prins William haar wou versieren

Prins William en Kate Middleton waren te gast in de ‘A Berry Royal Christmas’ op de BBC. Daarin verklapte Kate hoe William haar hart proberen te veroveren toen ze nog samen studeerden. De liefde gaat duidelijk door de maag bij de hertogin.

Prins William en Kate Middleton leerden elkaar in 2001 kennen toen ze allebei studeerden aan de University of St. Andrews in Schotland. In de show ‘A Berry Royal Christmas’ die maandag werd uitgezonden en waarbij Bake Off-jurylid Mary Berry in de keuken aan de slag ging met de hertog en hertogin, vertelde die laatste hoe de prins haar hart had veroverd.

“In onze universiteitsjaren kookte hij van alles door elkaar. Ik denk dat hij op die manier indruk op me probeerde te maken. Zo stond er onder meer spaghetti bolognaise op het menu, maar hij experimenteerde ook met sauzen en dergelijke”, klonk het.

Vandaag zijn de rollen eerder omgekeerd. “William moet nu vaker verdragen dat ik achter de potten sta. Dat is meteen ook de reden waarom ik zo mager ben”, grapte ze nog.

