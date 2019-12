In Kasterlee in de Antwerpse Kempen is dinsdagochtend een dode gevallen bij een ongeval op de Turnhoutsebaan. Dat zegt de lokale politie van de regio Turnhout. Een 66-jarige vrouw stak er omstreeks 7.45 uur te voet de weg over en werd daarbij aangereden door een wagen die vanuit Turnhout kwam. Het slachtoffer overleed ter plaatse.