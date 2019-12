De 30-jarige Britse Edita Butkeviciut moet zeven weken in het ziekenhuis blijven nadat eerder deze maand een zetel vanop een dak op de vrouw viel. De vrouw zat 40 minuten vast onder de zetel, maar kon door mensen uit de buurt gered worden.

De nagelstyliste zal haar kerst moeten doorbrengen in het ziekenhuis nadat ze eerder deze maand betrokken was bij een bizar ongeval. De vrouw was tijdens haar lunchpauze aan het bellen liep naar buiten ...