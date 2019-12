Pakistaans oud-president Musharraf veroordeeld tot doodstraf

Een gerechtshof in Pakistan heeft de gewezen president Pervez Musharraf dinsdag veroordeeld tot de doodstraf, voor hoogverraad omdat hij in 2007 de Pakistaanse grondwet had opgeschort. Musharraf regeerde over Pakistan tussen 1999 en 2008. Hij was president van 2001 tot 2008. De ex-leider leeft momenteel in ballingschap in Dubai.