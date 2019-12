Kamiel is het nieuwe bier van Polygoon

Borgloon - Na twee heerlijke blondjes stellen de brouwende broers uit Widooie en hun compagnon uit Henis de derde telg in hun bierfamilie voor; het werd een stevige bruine met verbluffende aroma's en smaken.

"Kamiel is een lekker en smaakvol bier om van te genieten tijdens de komende feestdagen en lange winteravonden", aldus de hobbybrouwers Sven en Niels Langenaeken en Boris Wouters.

Hun allernieuwste telg, de derde na de blonde Anna en Fleur, is een donkerbruin bier met een alcoholgehalte van 9,5 vol. %, dat ze hebben gebrouwen in de ketels van brouwerij Den Toetëlèr in Hoeselt. De smaak is vooral afkomstig van de karamelmouten die het bier een karamel tot rozijnachtige smaak meegeven. Heel speciaal bij deze goddelijk drank is een infusie van vanillestokjes; dit zwarte goud wordt toegevoegd op het einde van het proces om zo de maximale aroma's te behouden.

Wil je kennismaken met dit nieuwe pareltje, dan moet je komend weekend (zaterdag 21 december vanaf 18 uur en zondag 22 december vanaf 14 uur) afzakken naar het Panishof in Bommershoven. Daar wordt deze splinternieuwe tongstreler voor het eerst voorgesteld aan het grote publiek tijdens de indoor kerstmarkt, georganiseerd door de cv Ridders van de Katteköp.

Het bier is te verkrijgen in 33 cl, 75 cl en in een houten cadeauverpakking met een glas van Polygoon.

Allen daarheen dus om te proeven van het nieuwe gerstenat. Meer info: www.brouwerijpolygoon.be