Marthe van K3 heeft nieuwe liefde gevonden

K3-zangeres Marthe De Pillecyn (23) heeft nieuwe liefde gevonden bij Baba Yega-choreaograaf Sinerjey Meyfroodt (32). Dat schrijft Dag Allemaal.

In Ieper, de thuishaven van Sinerjey, was de prille liefde al een tijdje geen geheim meer. ‘De zwarte van K3’ werd er al meermaals met haar nieuwe vlam gespot. Beiden zijn aan de slag bij Studio 100 nadat Sinerjey deelnam aan ‘So You Think You Can Dance’ in 2012 en als choreograaf van de danscrew Baba Yega optrad in ‘Belgium’s Got Talent’.

Omdat de relatie nog erg pril is, wil Marthe nog geen verdere uitspraken doen over haar nieuwe relatie. De zangeres had eerder al een relatie met muzikant Alexis Guiette en later ook met Viktor Verhulst, zoon van Studio 100-oprichter Gert Verhulst.