Ferrari blijft in de tegenaanval gaan: "Niemand zo vaak gecontroleerd als wij"

Charles Leclerc in de Ferrari F1-bolide Foto: Ferrari

Ferrari blijft ook na afloop van het F1-seizoen stevig in het verweer gaan na de beschuldigingen van 'vals spelen' met haar F1-motor.

Vooral na de zomerpauze, toen Ferrari plots een grote stap vooruit zette en drie races op rij won, wemelde het van de speculaties en insinuaties aan het adres van Ferrari. Ferrari domineerde immers enorm op de snelle rechte stukken en daarvoor zat de Ferrari-motor voor iets tussen.

Verschillende technische richtlijnen van de FIA waren volgens F1-insiders bedoeld om Ferrari te controleren en om er voor te zorgen dat de Scuderia binnen de lijntjes zou kleuren. Toen Ferrari tijdens het raceweekend in de Verenigde Staten plots minder presteerde, ontlokte dat bij Max Verstappen zelfs de uitspraak: "Dat gebeurt er als je stopt met vals spelen".

Ferrari was niet te spreken over de uitspraak van Verstappen en ook niet over de vele andere insinuaties aan haar adres. Ferrari-baas Louis Camilleri liet eind vorige week zelfs verstaan dat Verstappen na zijn uitspraken niet moet hopen om voor Ferrari te rijden.

Ondertussen blijven ook andere toplui van Ferrari in het verweer gaan, zo ook Mattia Binotto, de teambaas van het Ferrari F1-team.

"Als ik naar het volledige F1-seizoen kijken dan zijn wij één van de teams die het meest gecontroleerd zijn, zowel voor als na de bewuste technische richtlijnen," vertelde Binotto vorige week tijdens de medialunch in Maranello.

"Wanneer je een prestatievoordeel hebt, zeker wanneer je dat tijdens het ganse seizoen hebt, dan ben je degene die het meest gecontroleerd wordt."

"Ik vind het trouwens normaal dat je gecontroleerd wordt, het is bovendien door die controles dat je kan bewijzen dat alles legaal is."

Volgens Binotto namen de controles bij Ferrari na het uitvaardigen van de technische richtlijnen trouwens nog toe.

"Na de technische richtlijnen verdubbelden de controles," aldus Binotto. "Indien er iets niet legaal zou geweest zijn, dan zou dat al meteen tijdens de eerste controle ontdekt geweest zijn."

