Niels Destadsbader niet in Sportpaleis in 2020: “Goede reden voor”

Ondanks groot succes komt er eind 2020 niet opnieuw een concertenreeks van Niels Destadsbader in het Antwerpse Sportpaleis. Dat bevestigde de zanger via de sociale media. “Het is een beslissing waar ik lang heb over nagedacht en waarvoor ik enkele goede redenen heb”, zegt de zanger die begin december nog 54000 toeschouwers verwelkomde in de Antwerpse concerttempel.