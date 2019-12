En dan belt Jan Jaap Van der Wal live tijdens ‘De slimste mens’ met Niels Destadsbader

Lotte Vanwezemael is de nieuwkomer die deze laatste finaleweek van ‘De slimste mens ter wereld’ op gang schiet. En zij is meteen een te duchten kandidaat, wanneer ze komt aanzetten met een cadeau voor de presentator. Voorts is er ook voor de kijker een belangrijke les te leren. Acteur Dominique Van Malder maak je maar beter niet kwaad.