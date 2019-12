Juve Hasselt is de nieuwe naam van de Hasseltse fusieclub die vanaf volgend seizoen KSK Thor Hasselt en SK Herkenrode zal samenbrengen. Meer dan 500 voetballers, van 4 tot 74 jaar, en begeleiders zullen actief zijn op Ten Hove in Kermt en op de nieuwe site in Stokrooie.