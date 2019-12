Limburg staat stil: autosnelwegen krijgen drie rijvakken

De autosnelwegen E313 en E314 krijgen over het hele Limburgse grondgebied drie baanvakken. Daarvoor zullen onteigeningen moeten gebeuren. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters in de eerste aflevering van de TVL Reeks Limburg staat stil. In deze reeks bekijken we een hele week lang de structurele files die al langer een probleem zijn rond steden als Brussel en Antwerpen maar pas recent hun intrede deden in onze provincie. Waar komen die files plots vandaan en hoe kunnen we ze weer doen verdwijnen?