Genk / Bocholt / Bree - Een bestuurder zonder geldig rijbewijs is vrijdag aan de kant gehaald tijdens een BOB-controle door de politie CARMA. De man bleek onder invloed van drugs te zijn en had nog drugs op zak. Bij de controles werden nog drie overtredingen vastgesteld: twee keer dat een kind niet in een geldig zitje zat en een omdat de lading niet in orde was. Van de 890 bestuurders die een alcoholtest ondergingen, testte niemand positief.