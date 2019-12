PORTRET: Met Genkie Ndongala is het nooit saai

Met zijn rastakapsel is hij een opvallende verschijning. Swingen en goeie doelen steunen in Congo , doet hij met zijn platenlabel Ndongalife. Maar hij heeft ook een minder fraaie kant. Slaande ruzie met boezemvriend Dewaest en nu een disciplinaire schorsing . Kortom, Dieumerci Ndongala zorgt altijd voor leven in de brouwerij. Een portret.

Zorgenkind

Dieumerci Ndongala wordt op 14 juni 1991 geboren in de Congolese hoofdstad Kinshasa. Hij is een zorgenkind. Als baby verkeert hij een tijd in acuut levensgevaar. In het ziekenhuis, waar zijn ...