Hayen kent uiterlijk woensdag zijn lot bij STVV

“Op dit moment is de workload voor onze onervaren staf te groot.” Het was Nicky Hayen die zelf de kat de bel aanbond, zaterdag na de pandoering van STVV tegen Zulte Waregem. De interimcoach van de Kanaries zat gisteren lange tijd rond de tafel met het bestuur, dat op zijn beurt eerstdaags een beslissing zal nemen over de samenstelling van de sportieve staf. Ten laatste woensdagochtend kent Hayen zijn lot.