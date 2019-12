Brits eiland in de ban van luguber mysterie: honderden vogels “vallen dood uit de lucht”

Een eiland in Wales is in de ban van een luguber mysterie nadat een vrouw honderden dode spreeuwen ontdekte op straat. Er werden intussen al meer dan 225 dode vogels geteld. De dieren zijn besmeurd met bloed en het is alsof ze “dood uit de lucht zijn gevallen”, aldus Dafydd Edwards die bovenstaande beelden maakte.

Hannah Stevens, een bewoner van een Welshe eiland Anglesey, ging dinsdag op pad en vertelde haar partner Dafydd Edwards dat ze onderweg tientallen spreeuwen had zien vliegen. “Het was geweldig”, aldus de Britse vrouw. Toen ze een uurtje later op terugweg was, vond ze de kadavers van diezelfde vogels, in het midden van de weg.

“We hebben geen flauw idee wat er gebeurd is”, aldus Dewi Evans, commissaris van het lokale politiekorps. Ambtenaren van het Britse overheidsagentschap voor Dieren en Planten heeft de dode vogels verzameld om de doodsoorzaak te achterhalen en uit te vissen of ze werden vergiftigd.

“Dit is uiteraard zeer zorgwekkend voor ons en we wachten vol spanning de test af”, klinkt het bij de Britse koninklijke organisatie voor de bescherming van vogels. “Maar het is voorlopig nutteloos om te speculeren.”