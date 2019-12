Dilsen-Stokkem - Bij de hulpdiensten kwam maandag rond 13.15 uur de melding binnen dat op de Boslaan in Lanklaar een tankwagen in brand zou staan. Ter plaatse bleek dat de tankwagen de putjes van de riolering aan het reinigen was. De stoom die bij dit soort karweien wordt gebruikt, werd per vergissing aanzien als rookontwikkeling door een brand.