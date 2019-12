WK rodelen in 2020 gaat ondanks sancties tegen Rusland toch door in Sotsji

Op de baan in Krasnaya Polyana vonden in 2014 verschillende competities plaats tijdens de Olympische Spelen, zoals bobsleeën en rodelen. Foto: AP

Het WK rodelen van volgend jaar (14-16 februari 2020) zal zoals gepland plaatsvinden in Sotsji, ondanks de sancties tegen Rusland vanwege het Wereldantidopingagentschap (Wada).

Christoph Schweiger, directeur van de Internationale Rodelfederatie (FIL), verklaarde bij de Duitse radiozender Deutschlandfunk dat er geen protest is geweest van andere landen tegen Sotsji als gaststad van het WK. Bovendien zal het waarschijnlijke beroep van Rusland bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) niet afgehandeld zijn vóór het WK rodelen, aldus Schweiger.

Het WK rodelen zal plaatsvinden op de baan in Krasnaya Polyana, waar in 2014 ook verschillende competities plaatsvonden tijdens de Olympische Spelen.

Vorige week schorste het Wada Rusland voor vier jaar nadat duidelijk werd dat data uit het antidopinglab van Moskou gemanipuleerd aan het Wada overgeleverd waren. Het Russisch antidopingagentschap (Rusada) is dus tot 2023 geschorst. Russische atleten mogen in deze periode niet onder de Russische vlag aantreden. Atleten die een onberispelijk dopingverleden kunnen aantonen, zullen wel onder neutrale vlag mogen aantreden. Dit geldt voor de Olympische en Paralympische Spelen van 2020 in Tokio en van 2022 in Peking, de Olympische Jeugdspelen en de WK’s van sporten die de Wada-code hebben onderschreven. Gedurende vier jaar mogen verder geen belangrijke internationale sportevenementen (Olympische Spelen en WK’s) doorgaan in en toegekend worden aan Rusland.