Dilsen-Stokkem - De politie heeft zondagnamiddag in Lanklaar een bromfiets die te snel ging in beslag genomen. Rond 14.30 uur was de melding binnengekomen van overlast door jongeren in de Dorpsstraat. Toen een patrouille arriveerde, was er nog een 17-jarige jongeman en zijn scooter. De agenten zagen hoe hij aan de uitlaat van zijn scooter aan het prullen was. Na controle bleek de scooter opgedreven.