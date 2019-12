Belgische voetbalbond komt goed weg met laat startuur en shirtverwisseling van Boyata tegen Rusland

De UEFA heeft de Belgische voetbalbond (KBVB) geen straf opgelegd voor haar twee overtredingen op het wedstrijdreglement tijdens het EK-kwalificatieduel van de Rode Duivels in Rusland op 16 november. De KBVB werd door de UEFA aangeklaagd voor een laattijdige aftrap en shirtverwarring. De ethische commissie van de UEFA behandelde de zaak van de KBVB vrijdag op haar vergadering, maar de UEFA bracht de beslissing maandag pas naar buiten.

Naast de Belgische voetbalbond krijgt ook bondscoach Roberto Martinez een waarschuwing. Hij was klaarblijkelijk de verantwoordelijke voor het feit dat de wedstrijd niet op tijd kon beginnen.

De shirtverwarring was in de dagen volgend op de interland een gesmaakt thema in diverse media. Dedryck Boyata kwam na rust immers verrassend met het shirt van Michy Batshuayi op het veld. Na enkele minuten had iemand aan de zijlijn al de vergissing opgemerkt en werd het shirtje gewisseld.

De KBVB kreeg ook een boete van 4.500 euro wegens “ongepast gedrag” van de nationale belofteploeg. Tijdens hun met 2-3 gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd van 17 november in Duitsland kregen de troepen van Johan Walem immers vijf gele kaarten. Omwille van dezelfde reden kreeg de KBVB ook een waarschuwing na de EK-kwalificatiewedstrijd van de nationale U19 tegen Griekenland op 19 november. In die met 1-0 gewonnen match incasseerden de spelers van Jacky Mathijssen vijf gele kaarten en één rood karton.

Pro League houdt cruciale vergadering

Na maandenlang voorbereidend werk is het dinsdag eindelijk zover. De algemene vergadering van de Pro League keurt in principe zijn reglement goed waarmee malafide spelersmakelaars voorgoed uit het Belgisch profvoetbal moeten worden geweerd. De belangrijkste maatregel is de oprichting van een clearinghouse.

In de nasleep van het uitbreken van ‘Operatie Zero’ startte de Pro League een denkoefening om wantoestanden met tussenpersonen in het voetbal aan banden te leggen. Melchior Wathelet, Wouter Lambrechts en Pierre François kregen het mandaat om maatregelen uit te werken. Dat resulteerde dag op dag een jaar geleden in een reeks aanbevelingen, met toen al het clearinghouse als stokpaardje.

Met die adviezen ging de Pro League aan de slag. Na overleg met stakeholders, toetsing aan de bestaande wetgeving en ‘trial and error’ zal het wettelijk kader voor een clearinghouse en andere maatregelen helemaal rond zijn. In juni werd een ontwerptekst al goedgekeurd. Na enkele wijzigingen op aangeven van de Belgische Mededingsautoriteit (BMA) volgt dinsdag de bekrachtiging daarvan door de vertegenwoordigers van de 24 profclubs. Dat betekent niet dat het clearinghouse meteen in werking treedt vanaf de komende wintermercato. Er moet nog heel wat gebeuren voor het vehikel ook effectief operationeel wordt. De Pro League is uiteraard al begonnen aan de oprichting ervan. Als alles goed gaat, kan het clearinghouse operationeel zijn in de zomer van 2020. De oprichting ervan zal 400.000 euro kosten.

Daarnaast zal er een hartig woordje gesproken worden over het fiscaal en sociaal gunstregime waarvan onder meer voetbalclubs en -spelers genieten. Clubs mogen 80 procent van de bedrijfsvoorheffing houden als ze dat in de jeugdopleiding pompen. Daarnaast betalen topsporters slechts sociale bijdragen op een beperkt stukje loon. Dat plafond ligt op 2.352,11 euro per maand. Vanuit politieke hoek werd vooral het RSZ-voordeel aangevallen. De Pro League, die beseft dat zo’n gunstregime niet langer aanvaardbaar is, probeert dus zelf een voorstel uit te werken. Men stelde al voor dat grensbedrag op te trekken tot 5.000 euro per maand en op lonen van meer dan 180.000 euro de sociale bijdragen progressief op te trekken. Dat idee wordt dinsdag besproken.

Om het gunstregime aan te pakken, rekenen de profclubs ook op drie onafhankelijke experts. In principe zouden fiscalist Michel Maus, minister van Staat Johan Vande Lanotte en ex-basketter Thomas Van Den Spiegel (Flanders Classics) dinsdag hun eerste voorstellen voorleggen, maar het drietal kreeg het rapport niet op tijd klaar. Het actieplan dat daaruit moet voortvloeien, gaat niet alleen over de RSZ en de bedrijfsvoorheffing, maar ook over de pensioenen van de sporters, de problemen met de makelaars, de fiscale fraude en hoe die fraude tegen te houden. Het valt af te wachten wat daar concreet uit voorkomt en of er eensgezindheid heerst onder de profclubs over de te nemen maatregelen.