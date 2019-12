Rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken bij controles in Voeren

Voeren -

Vrijdagavond 13 december voerde de politiezone Voeren controles uit op de Batticerstraat in Moelingen en aan het douanekantoor op de E25 in Moelingen. Tijdens deze actie controleerden de inspecteurs op overdreven snelheid, rijden onder invloed en grenstrafiek in het kader van drugsproblematiek.