Ridouan Taghi, meest gezochte crimineel van Nederland, opgepakt

Hij maakte zijn handen nooit zelf vuil. Dat liet hij aan anderen over. Ridouan Taghi, de meeste gezochte crimineel van Nederland, heeft wellicht verschillende moorden op zijn kerfstok. Afrekeningen in het milieu. Want wie hem iets in de weg legde, moest er aan. Nu is hij eindelijk opgepakt. Of de 100.000 euro beloning voor de gouden tip die naar zijn arrestatie leidde wordt uitbetaald, is niet duidelijk.