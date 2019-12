Woordkunstenaar Michel Kempeners bij JAT

Hasselt - De vzw JAT liet op zondag 15 december woordkunstenaar Michel Kempeners zijn gang gaan onder muzikale begeleiding van de familie Vanbeckevoort.

De vzw Jong Artiestiek Talent gaf dit keer onder meer een forum aan woordkunstenaar Michel Kempeners.

Waarom doet sneeuw ons dromen en blijven we verlangen naar een witte Kerst? Behoren Haspengouwse sneeuwlandschappen tot het verleden? Is een sneeuwman maken nog verantwoord in deze tijd? Luchtige literaire gedachten hierover werden aangeboden in teksten van o.a. Ivo Michiels, Toon Hermans, Herman De Coninck…

Voor het muzikale gedeelte zorgde de Limburgse familie Vanbeckevoort: Julie (cello) en Lukas (viool) werden aan de piano begeleid door hun papa Gert. Samen vertolkten zij de mooiste stukken uit hun klassieke repertoire: Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann…