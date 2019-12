Duurste ziekenhuis “ontdekt fout in facturatie”

Zes patiënten hebben per ongeluk tot duizenden euro’s te veel betaald voor een operatie. Die fout werd ontdekt na publicatie van de ziekenhuisbarometer van de Christelijke Mutualiteiten. Een borstreductie bleek in Imeldaziekenhuis in Bonheiden 27 keer zo duur als in het goedkoopste ziekenhuis, waarna de fout ontdekt werd.